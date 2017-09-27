صورة توضح أسباب توطين مولات القصيم بأمر العمل

المواطن - القصيم

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم الأربعاء، أسباب توطين نشاط المراكز التجارية المغلقة، وقصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاط البيع في محال المولات بمنطقة القصيم.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنها تحرص على تنفيذ هذا القرار وتنبيه المخالفين، بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري، مشيرةً إلى أن التركيز على هذا المجال بسبب توفير فرص وظيفية مناسبة للسعوديين والسعوديات.

وأضافت: “لإمكانية توطين القطاع بسرعة نظرًا لتوفر الإمكانات المهارية اللازمة، والمساعدة في زيادة معدل الرصيد المهني داخل قطاع التجزئة”، مشددةً على أن هذا المجال يتضمن جاذبية العمل في القطاع، ودعم الانتقال من التوظيف إلى ممارسة العمل الحر.

وأكدت أنه يساعد كذلك في الحد من ممارسات العمل غير الصحية مثل التستر.







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