صورة لأسمن امرأة في العالم إيمان عبدالعاطي قبل وفاتها

المواطن - وكالات

كشفت شقيقة إيمان عبدالعاطي أسمن امرأة بالعالم، آخر صور لشقيقتها قبل وفاتها اليوم الاثنين، في مستشفى برجيل فى الإمارات.

صورة مؤثرة:

ونشرت شقيقة إيمان عبدالعاطي الصور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث بينت إيمان عبدالعاطي أسمن امرأة في العالم وهي تحتفل بعيد ميلادها خلال الشهر الحالي داخل غرفتها بالمستشفى الإماراتية، لتتناول قطعة من تورتة عيد الميلاد بصحبة شقيقتها شيماء ووالدتها والأطباء المشرفين على حالتها المرضية.

الفشل الكلوي يقتل إيمان عبدالعاطي:

وأعلنت إدارة مستشفى برجيل الإماراتية وفاة أسمن امرأة في العالم سابقًا، إيمان عبدالعاطي، نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

وكانت إيمان عبد العاطي، التي بلغ وزنها نحو نصف طن قبل بدء فترة العلاج، قد خضعت لعملية جراحية في المستشفى الهندية، وقال الأطباء بعدها إنها فقدت 250 كيلو غرامًا من وزنها، لتسافر إلى الإمارات بعد ذلك.

أزمة قديمة:

لكن شقيقة إيمان عبدالعاطي، شيماء، قالت إن هذا غير صحيح، مشيرة إلى أن إيمان عبدالعاطي كانت في حالة صحية حرجة، وربما تكون قد أصيبت بسكتة دماغية.

ونفى المستشفى هذه الادعاءات بغضب.







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