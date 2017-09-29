صورة متداولة لشروط عروسة : سيارة موديل 2017 والسماح بالقيادة

المواطن - محمد الرحيمي

مواقف عديدة ظهرت بعد الأمر السامي بالموافقة على قيادة المرأة للسيارة، بعضها طريف، والبعض الآخر لم يكن على قدر الحدث الذي أشاد به العالم، والثاني هو تهديد مراهق النساء بالحرق لو قدن المركبات، وسينال هذا المراهق جزاءه بعد أمر النائب العام بالقبض عليه، أما الموقف الأول فكان على النقيض تمامًا، عبارة عن شرط وضعتها سعودية لإتمام الزواج وهو السماح لها بقيادة السيارة.

وبينت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت شروط عقد القران بين الزوجين سيارة باسم الزوجة موديل 2017، وعدم منعها من قيادة السيارة.

وربما بعد قرار الملك أصبحت هذه هي الشروط الجديدة التي اعتمدتها بعض المقبلات على الزواج، بعد أن كانت سابقًا تقتصر على ضرورة إتمام الدراسة وعدم منعها من الوظيفة.







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