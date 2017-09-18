صور جوية.. التحالف العربي يسحق ميليشيا الحوثي لتأمين حدود المملكة

المواطن - الرياض

نشر التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، صورًا للعمليات النوعية التي يقوم بها ضد الميليشيات الانقلابية في اليمن لتأمين حدود المملكة.



وصرح المتحدث باسم التحالف، العقيد الطيران الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، بأنه تم تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وأسر عدد منهم في العمليات الحدودية.

وبينت الصور، أن التحالف استهدف تجمعات من ميليشيا الحوثي، ومخازن سلاح، وعربات تابعة لهم.

وفي سياق متصل، حررت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة مسنودة بقوات التحالف العربي، صباح اليوم، أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض الحدودية.

وكانت قوات الجيش الوطني قد نفذت هجومًا مباغتًا في الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين على المواقع التي كانت بيد الميليشيات الانقلابية في وادي بن عبدالله الواقع شمال غرب مدينة حرض غرب مدينة الموسم السعودية، استعادت خلاله أجزاء واسعة منه.

وقال مصدر عسكري: إن ميليشيا الحوثي والمخلوع فرت وخلّفت وراءها عددًا من القتلى وكمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.







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