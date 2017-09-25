صيف الشرقية يعرض أكبر صورة في العالم للملك بمناسبة اليوم الوطني 87

المواطن - الشرقية

عبر رسامو المنطقة الشرقية عن فرحتهم باليوم الوطني 87 للمملكة، من خلال العديد من اللوحات والرسومات والصور التي عُرضت خلال مهرجان صيف الشرقية 1438هـ، الذي يقام حاليًّا في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية في الدمام.

وشارك الرسام عزام الخليفة بلوحة تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تم رسمها يدويًّا على مساحة بلغت 5 أمتار في 3.5 متر، واستغرق رسمها 9 ساعات متواصلة، وتُعد أكبر لوحة في العالم تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة “واس”.

وأشار الخليفة إلى أن هواية الرسم كان يمارسها منذ الصغر، واستغل مناسبة الذكرى الـ87 لليوم الوطني للمملكة في تقديم رسمة لصورة خادم الحرمين الشريفين.







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