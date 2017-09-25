ضاحي خلفان: أمن المنطقة لايتحمل عبث قطر بالاستقرار

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أن أمن المنطقة لا يتحمل عبث قطر بالاستقرار في الخليج العربي.

وأضاف خلفان، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ما دامت قطر ترعى الإخوان فهي ترعى وكر الإرهاب”.

وتابع خلفان: “مهزلة ثورات سموها ربيع”.

وكتب خلفان في تغريدة سابقة: “سيسجل التاريخ العربي أن أكبر لاعبي دور قادة الثورات للربيع العربي هما الحمدان، وهما في الوقت نفسه من أكبر فسدة أنظمة الحكم في العالم”.

وتقاطع المملكة والإمارات ومصر والبحرين، قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقربها من إيران.







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