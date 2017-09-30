ضبط لص مسلح يرتدي زيًّا نسائيًّا بمكة

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط لص مسلح كان يرتدي زيًّا نسائيًّا للتخفي، والسطو على المحال التجارية.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد الدكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة العاصمة المقدسة تلقت ثلاثة بلاغات عن قيام شخص يرتدي زيًّا نسائيًّا بالسطو المسلح على محال تجارية، وجرى جمع المعلومات ومواصفات الشخص والمركبة التي كان يستقلها وتكثيف الجهود الأمنية بتشكيل فريق عمل.

وأضاف القرشي أن الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تمكنت- بفضل من الله وتوفيقه- من ضبط مواطن تنطبق عليه أوصاف الشخص المتهم. وجرى سماع أقواله وأقر بما قام به، واتضح أنه من أرباب السوابق، وسيتم إحالته إلى النيابة العامة اختصاصًا بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.







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