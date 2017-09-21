ضبط 40 مسدسًا ومخزنًا و58 بلاطة حشيش بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان في التصدي لعملية تهريب أسلحة وكمية من مخدر الحشيش بالقطاع الجبلي شرق المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبد الله قزيز؛ أن دوريات الفرقة الثالثة بفيفا بالقطاع الجبلي أحبطت عملية تهريب كمية من الأسلحة، حيث جرى إعداد الكمين اللازم فور توفر معلومات عن قيام مجموعة من المهربين بمحاولة تهريب أسلحة .

وأوضح بن قزيز، أن العملية أسفرت عن ضبط ٢٠ مسدسًا من نوع جلوك و٢٠ مخزنًا في الموقع المسمى بقوع.

وأضاف أنه فِي عملية أخرى تمكنت الدوريات الراجلة بالفرقة الثالثة بفيفا ودورية المعلومات الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش بعد إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط ٥٨ بلاطة حشيش والقبض على المهربين، وتم إحالة القضايا إلى الجهات المختصة بعد إنهاء الإجراءات النظامية.

من جهته قال مدير عام فرع دارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير إن رجال المجاهدين ماضون ببسالة لصد عمليات التهريب المتتالية حفاظًا على أمن الوطن تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد موجهًا شكره لمن أسهم في إحباط تلك العمليات حاثا الجميع لتكثيف وبسط الأمن في حدود مسؤولياتنا.







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