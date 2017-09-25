طالبات كلية البكيرية يتذمرن من عدم فتح شعب للخريجات.. والمتحدث يرد عبر “المواطن”

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

تذمر عدد من طالبات كلية الآداب بالبكيرية المقبلات على التخرج، من رفض عميدة الكلية فتح شعب لهن لإضافة ساعتين وثلاث ساعات.

وأوضحن الطالبات في تصريحات إلى ”المواطن”: أنهن طالبن من العميدة فتح شعبة وبررت لهن أن عليهن أخذ الساعات بالترم القادم بحجة عدم وجود وظائف لهن بعد تخرجهن.

لا مانع من فتح الشعب ولكن!

وأضفن أن رئيسات الأقسام ودكتورات المواد ليس لديهن مانع بفتح الشعب ولكن بعد موافقة عميدة الكلية بذلك.

ولفتن أن عددهن أكثر من ١٥، حيث قالت العميدة لهن -حسب قولهن- إذا العدد أكثر من ١٥ طالبة سيتم فتح شعب، وأشرن الطالبات إلى أن العميدة رفضت ذلك بعد وجود هذا العدد، حتى تم إقفال المدة النظامية المقررة لإضافة المواد.

مناشدة للحل:

وناشدن الطالبات مدير جامعة القصيم والمسؤولين في الوزارة بفتح شعب لهن وإنهاء معاناتهن، معللات ذلك بأن وجود ساعتين أو ثلاث ساعات بترم آخر مكلف عليهن لبعد مسافة سكنهن عن البكيرية ووجود مصاريف أخرى تترتب على ذلك.

”المواطن” تواصلت مع متحدث جامعة القصيم، فهد بن نومة، والذي أوضح أن الكليات ممثلة بالأقسام العلمية تراعي الجانب الأكاديمي للطالبات ومن ذلك إضافة أو حذف المواد في كل فصل دراسي فهو يخضع لمعايير أكاديمية تضع في نصبها مصلحة الطالب وضمان تحصيله العلمي بشكل جيد ومن هذه المعايير معدل الطالب والعبء الدراسي ومدى توافقه مع معدله التراكمي، ومنها كذلك عدم تسجيل مقرر له متطلب في مقرر آخر ومنها مدى توافقه مع خطة الطالب الأكاديمية.

مخالفة لتسلسل المعرفي:

وأضاف أن في هذا الخصوص تواصلت العمادة مع الكلية، واتضح أن عددًا من الطالبات يطالبن بتسجيل مقرر له متطلب وهذا يخالف التسلسل المعرفي للمقرر وبالتالي قد لا تجتاز الطالبة المقرر ثم تقع في مشكلة أكاديمية أكبر مثل نزول معدلها أو الفصل الأكاديمي لها.

وأضاف أن عمادة القبول والتسجيل تنفيذًا لتوجيهات وكالة الجامعة للشؤون التعليمية على تواصل مع الكليات خلال الأسبوع الماضي، ومنها كلية العلوم والآداب بالبكيرية وقد تلقت عددًا من الخطابات تطلب فيها فتح عدد من الشعب لعدد من الخريجين والخريجات، ومن هنا فلا يمكن أن يقال إن الكلية ترفض فتح شعب للخريجات وقد أرسلت للعمادة بطلب ذلك.

النقاش لم يتنته بعد:

وأردف أنه وبعد التواصل مع عميدة الكلية أوضحت أن النقاش في هذا الموضوع لم ينته مع الطالبات بل وعدتهن بالتواصل مع الجامعة والنظر في إمكانية فتح الشعب لهن وأن عمادة القبول والتسجيل إذا اتضح لها أن وضع الطالبة سليم من الناحية الأكاديمية لا ترفض حتى وإن انتهت المدة النظامية المقررة للحذف والإضافة حسب التقويم الأكاديمي المعلن.

تذليل عقبات:

وأشار إلى أن الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل تسهم في تذليل العقبات أمام الطلاب والطالبات خصوصًا الخريجين والخريجات فسنت عددًا من الأنظمة منها على سبيل المثال مراعاتهم في التسجيل في الفصل الصيفي ومراعاتهم في فتح الشعب ومراعاتهم في الزيادة على سقف الشعبة وغيرها وكذلك سنت عددًا من التعليمات فيما يتعلق بالمتعثرين والمتعثرات فوضعت لهم آلية اعتمدها مجلس الجامعة.







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