طريقة ورابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية

المواطن - الرياض

تتيح وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمواطنين والمقيمين؛ وذلك لتجنب التعرض للإجراءات النظامية في حالة انتهاء الصلاحية.

ويمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وإدارات المديرية العامة للجوازات من خلال خدمة أبشر، وذلك بإدخال رقم الإقامة، ثم الرمز المائي الذي يظهر تلقائياً، والانتظار حتى تظهر نتيجة البحث.

وتنصح وزارة الداخلية، عبر إدارات الجوازات المختلفة، بالتأكد من سريان صلاحية الإقامة لمنع التعرض للإجراءات النظامية والغرامات حسب الأنظمة المتبعة.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة (هنا)، عبر موقع أبشر التابع للمديرة العامة للجوازات بإشراف وزارة الداخلية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :