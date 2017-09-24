طقس الأحد.. رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على 7 مناطق

المواطن - واس

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات منطقة الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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