طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :