طقس الثلاثاء.. سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة ومصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، تبوك، المدينة المنورة، عسير و نجران، وكذلك الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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