طقس السبت.. سحب رعدية وعوالق ترابية على 10 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف، وجازان، وعسير، والباحة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و جنوبية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :