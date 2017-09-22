طقس اليوم.. أمطار رعدية على 4 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.







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