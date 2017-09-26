طلاب المعهد العلمي يهنئون محافظ محايل باليوم الوطني

المواطن -أحمد الشهري-محايل

قام وفد من طلاب المعهد العلمي، اليوم بزيارة محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي بحضور مدير المعهد إبراهيم الأحمري ومشرف النشاط عامر الأسمري، ومشرف العلاقات العامة والإعلام حسن الحسين.

وقدم مدير المعهد باسمه وباسم منسوبي المعهد التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وﻷمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وللمحافظ بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتخلل الزيارة عدد من الكلمات والقصائد الشعرية التي ألقاها عدد من الطلاب.

وأوضح مدير المعهد العلمي أن هذه الزيارة تأتي ضمن برامج المعهد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 وبتوجيهات من وكالة جامعة الإمام لشؤون المعاهد العلمية، مقدمًا الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال وعلى توجيهاته السديدة لطلاب المعهد.

وفي ختام الزيارة قدم مدير المعهد العلمي للمحافظ هدايا تذكارية عبارة عن كتيبات ومطبوعات عن هذه المناسبة الغاليه. كما التقطت الصور التذكارية .







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