عائض القرني: قيادة المرأة يوافق الشريعة ويواكب مستجدات مجتمعاتنا

المواطن - الرياض

وصف الداعية الشيخ عائض بن عبد الله القرني الأمرَ السامي الكريم باعتماد نظام المرور والسماح للمرأة بقيادة السيارة بأنه يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر لما يفي بأغراضنا في نوازلنا وما يستجد في مجتمعاتنا.

وأوضح الشيخ القرني في حديث متلفز للقناة السعودية أنه كما يقول الغالبية من العلماء ليس هناك نصٌ صريح بالمنع من الكتاب ولا السنة، ولا توجد آية محكمة بذلك.

وقال الشيخ عائض: ” آمل من الواحد الأحد أن يكون هذا القرار مسدداً، وأن يحل عندنا حتى المسائل الاقتصادية، وحتى مسألة الخلوة مع الأجنبي، وأن تمارس المرأة مثلاً سياقتها بنفسها وتذهب بنفسها”.

وأضاف: “والحقيقة يعود ذلك إلى أن المرأة السعودية -إن شاء الله- واثقة بدينها، واثقة برسالتها، واثقة بفضيلتها، واثقة بنفسها في أنها تتكيف مع عصرها بما يلبي طلباتها بإذن الواحد الأحد”.‎







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