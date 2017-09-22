عاجل .. أطلق النار على شقيقه ولاذ بالفرار فأوقعت به شرطة الشرقية خلال ساعات

المواطن - نوف العايد - الشرقية

تمكنت الشرطة بالمنطقة الشرقية، وفي وقت قياسي، من القبض على مواطن أطلق النار علي شقيقه بمحافظة رأس تنورة ولاذ بالفرار.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ”المواطن“، أنه عند السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة أبلغ مواطن مركز العمليات الأمنية بمحافظة رأس تنورة عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شقيقه الأصغر البالغ من العمر ٢٨ عامًا، حيث لاذ الجاني بعدها بالفرار لوجهة غير معلومة.

وأضاف الرقيطي: على الفور تم توجيه الإسعاف إلى المصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إشعار العاملين بالميدان بالمعلومات المتوفرة عن الجاني، حيث تم ضبطه بعد رصد مركبة المتهم بأحد مراكز الضبط الأمني، وتم استيقافها والقبض عليه، كما ضبط بحوزته على سلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات.

وأشار إلى أنه تم إيقافه استكمالًا لإجراءات الضبط الجنائي، وتمهيدًا لإحالته وملف القضية إلى النيابة العامة.