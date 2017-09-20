اتحاد الكرة: إسهامات خالد شراحيلي محل تقدير.. لكننا ملتزمون باللوائح

اتحاد الكرة: إسهامات خالد شراحيلي محل تقدير.. لكننا ملتزمون باللوائح

2017/09/20
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن ـ محمد سلام

 

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على ما ذكره حارس مرمى نادي الفيصلي، خالد شراحيلي، حول استحقاقه التكريم مع لاعبي المنتخب السعودي، عقب وصول الأخضر إلى المونديال، وذلك لمشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اللاعبين الذين تم تكريمهم هم من شملهم الاختيار للمشاركة في التصفيات النهائية فقط، وفقًا للائحة الموضوعة، مؤكدًا أن خالد شراحيلي تم تكريمه مع زملائه الذين شاركوا قي التصفيات الأولى المؤهلة للتصفيات النهائية، وذلك كون اللائحة تفصل المرحلتين عن بعضهما.

وشدد اتحاد الكرة على تقديره لإسهامات الحارس خالد شراحيلي وباقي زملائه مع المنتخب السعودي، كما يؤكد في الوقت نفسه التزامه التام باللوائح الموضوعة في هذا الشأن.

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