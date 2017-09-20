عاجل.. الاتصالات تعلن عن بدء إتاحة تطبيقات الاتصالات عبر الإنترنت

المواطن - شريف النشمي

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحميد اليوم رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة وذلك بدءًا من يوم الخميس 1 محرم ١٤٣٩هـ الساعة (12.00) صباحاً .

وأضاف المتحدث الرسمي أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات ومنها على سبيل المثال ، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

وأكد أبوحميد أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.







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