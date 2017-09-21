عاجل .. التعليم تعتذر عن صورة غير مقبولة في مقرر الاجتماعية وتتوعد المتسبب

المواطن - شريف النشمي

أبدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أسفه عن الخطأ الذي وصفه بغير المقصود والذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية.

وأكد العيسى أن الوزارة بدأت بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة وتشكيل لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله.

وقال الوزير العيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية.

وأضاف: وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله.







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