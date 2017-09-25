عاجل.. التعليم تنهي تكليف وكيل المناهج وكافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب

المواطن - الرياض

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم الاثنين، بإنهاء تكليف وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطيه الحارثي، وإنهاء تكليف كافة المكلفين بمراجعة واعتماد الكتب الدراسية في وكالة المناهج والبرامج التربوية وإخلاء طرفهم إلى أعمالهم الأصلية.

كما قرر وزير التعليم إسناد طباعة ومراجعة الكتب الدراسية إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وعضوية وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات وأمين عام إدارات التعليم والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية والمشرف العام على الموارد البشرية تختص بإعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية واحتياجاتها البشرية.

وفي سياق متصل صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور راشد بن غياض الغياض بالعمل وكيلاً للمناهج والبرامج التربوية بالإضافة إلى عمله وممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

جاء ذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي تسببت بها بعض الأخطاء في المناهج الدراسية، لاسيما في منهج الثانوية العامة.

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