عاجل .. التوصل لمُعنف ابنه في مكة المكرمة وتحويل الشاب إلى المستشفى

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

كشفت شرطة مكة المكرمة، تفاصيل مقطع فيديو متداول، يبين اعتداء أب بوحشية على ابنه.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، شرطة العاصمة المقدسة حللت المقطع للوصول لذلك الشخص وتحديد هويته.

وبين العقيد القرشي، أن الشاب المعنف يعاني من اعتلال نفسي، كما تبين أن والده مواطن مسن، حيث تم إحضاره وابنه لمركز الشرطة المختص، وتحويل الابن للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه، وتقديم الرعاية الكاملة له، مع تقديم الملف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات.







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