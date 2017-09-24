عاجل .. العبادي ردًا على برزاني: نرفض تفرد أربيل بقرار يمس وحدة العراق واستقرار المنطقة

المواطن - وكالات

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفض بلاده تفرد رئيس إقليم كردستان باختيار موعد وطريقة إجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي ردًا على رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني: نرفض تفرد أربيل بقرار يمس وحدة العراق واستقرار المنطقة.

وأضاف العبادي أن معظم مشاكل كردستان داخلية وستتفاقم بعد الاستفتاء.

وأوضح العبادي: ستكون لدينا خطوات لاحقة لحفظ أمن ووحدة البلاد.

وقال العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه فهو يمس وحدة العراق وأمن المنطقة.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني قد أكد أن الشراكة بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق قد انتهت.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد قبل قليل في أربيل أن إغلاق كل من إيران وتركيا لحدودهما مع إقليم كردستان ليس في مصلحة الجميع.

وأفاد برزاني بأن الاستفتاء سيتم في موعده غدًا لتحديد مصير الإقليم.

وقال برزاني: لا نتوقع أي نزاع مسلح مع بغداد مضيفًا، نريد أن نكون جيرانًا جيدين لبغداد.

وكان برلمان إقليم كردستان قد حدد يوم الغد موعدًا لإجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق بشكل كامل وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات عراقية وإقليمية ودولية.







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