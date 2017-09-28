عاجل .. المرور: قيادة المرأة للسيارة ستقلص حوادث نقل المعلمات

توقع المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن تسهم قيادة المرأة لمركبتها بنفسها في تقليص حوادث نقل المعلمات والتي راح ضحيتها أرواح بريئة كانت تقوم بأداء رسالة عظيمة لمجتمعنا.

وأضاف أنه بحسب توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من مدير الأمن العام وإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة للمرور فإن رجال المرور جاهزون لتطبيق أنظمة وتعليمات المرور على الجميع دون استثناء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ بإذن الله على أمن المجتمع وسلامته.

وقال الربيعان إن الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة وتطبيق لائحة وأنظمة المرور على الذكور والإناث على حد سواء ، قرار تاريخي يخط بماء الذهب وسيذكره التاريخ لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

وأضاف: عندما تقود المرأة مركبتها بنفسها بدلاً من السائق الأجنبي سيقضي ذلك على العديد من سلبيات السائقين الأجانب كما نتطلع لأن نشاهد -بإذن الله- عند تطبيق القرار بتاريخ ١٠/١٠ من هذا العام تغيرات على مستوى السلامة المرورية بالشارع العام كون المرأة ستكون مدركة لأهمية القيادة التي تقوم بها وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامتها وسلامة الآخرين .

وعن الترتيبات أوضح الربيعان أن الصورة ستتضح أكثر للجميع بعد توصل اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية للترتيبات اللازمة حول تطبيق هذا القرار.

وأعرب الربيعان عن تمنيات الإدارة العامة للمرور السلامة الدائمة للجميع.

واختتم تصريحه قائلاً : أسأل الله العظيم أن يعود بالخير لبلادنا من هذا القرار التاريخي وأن يحفظ مليكنا وسمو ولي عهده الأمين ويحفظ المملكة وشعبها ومن يعيش على أرضها الطاهرة من كل مكروه.