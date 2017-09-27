بالأسماء.. التعليم تعين 4344 معلمة على المستوى الرابع

المواطن - شريف النشمي

أصدرت وزارة التعليم قرارًا يقضي بتعيين (4344) معلمة على الدرجة الأولى من المستوى الرابع، وذلك من الخريجات الجامعيات المرشحات على الوظائف التعليمية المعلن عنها بتاريخ 2/ 1/ 1438هـ، ممن اجتزن المقابلات الشخصية بإدارات التعليم وانطبقت عليهن ضوابط التعيين.

وجاء في القرار قيام إدارة شؤون المعلمين بإدارات التعليم بعقد دورة تدريبية للمرشحات الجدد، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل إدارة التعليم، حول واجبات وحقوق المعلم والتعريف بأهم اللوائح والأنظمة والمهارات الأساسية للمعلم الجديد.

وللاطلاع على الأسماء اضغط هنا







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :