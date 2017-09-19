عاجل بالأسماء .. الخدمة المدنية تدعو (128) متقدماً للوظائف التعليمية للمطابقة

المواطن – شريف النشمي

دعت وزارة الخدمة المدنية (128) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 02-12-1438هـ، لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب الوزارة وذلك يوم الاربعاء الموافق 29-12-1438هـ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءاً مصطحبين معهم ما يأتي:

– أصل الهوية الوطنية.

– وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

– الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.

– الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

– الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال يوم الأربعاء 29-12-1438. ومن لم يراجع سيعتبر ذلك عدولا عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

ويمكن الاطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة على الرابط أدناه:

أسماء المدعوين للمطابقة







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