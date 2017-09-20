بالأسماء.. الخدمة المدنية ترشح 3864 متقدماً على الوظائف التعليمية

المواطن - شريف النشمي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية ترشيح ( 3864 ) متقدماً لشغل الوظائف التعليمية رجال والمعلنة في 02 – 12 – 1438هـ، بعد إجراء المفاضلة النهائية.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إن ذلك تم وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (100) نقطة موزعة على النحو التالي:

– المؤهل العلمي (40) نقطة.

– كفايات المعلمين (40) نقطة ,علمًا بأن الوزارة اعتمدت ما وردها من مركز قياس.

– نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات بـ (20) نقطة.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية هي كالتالي :

1- حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة أو حملة البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

2- حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

3- حملة مؤهل البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية.

وأوضحت الخدمة المدنية أنه يجب على المرشحين متابعة موقع وزارة التعليم وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.

وشددت وزارة الخدمة المدنية على أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال اتضح لاحقًا أن أيًا من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو عدم صحة أي معلومة قدمها، فإنه سوف يتحمل وحده مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى بعد صدور قرار التعيين.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي هنا







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :