عاجل بالصور.. عصابة سرقة الصرافات الآلية في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عصابة حاولت سرقة صراف آلي باستخدام المنشار الكهربائي فضلاً عن إطلاق النار على الصرافات الآلية وترويع الآمنين.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان أنه بتاريخ 6 / 12 / 1438هـ ورد لمخفر شرطة الهدار التابع لمحافظة الأفلاج بلاغ عن قيام مجهولين بمحاولة اقتلاع جهاز صراف آلي من موقعه باستخدام منشار حديدي دون التمكن من الاستيلاء عليه، وبانتقال الجهة المختصة لمسرح الحادث تم رفع ما وجد من آثار لفحصها فنياً، كما سجل في وقت لاحق بلاغ عن إطلاق نار على جهاز صراف آلي آخر من قبل مجهولين في المحافظة ذاتها.

وأضاف الميمان أنه بالنظر إلى أهمية تلك البلاغات؛ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها وتشكيل فريق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة، ومن خلال عمليات البحث والتحري المتخذة في جميع الاتجاهات فقد تكللت الجهود عن تحقيق الاشتباه في أحد الأشخاص، وبضبطه وتضييق الخناق عليه ومواجهته بما توفر ضده من أدلة وقرائن، أقر بارتكاب تلك الحوادث برفقة ثلاثة أشخاص آخرين تم ضبطهم جميعاً ( مواطنين في العقد الثالث من العمر ) وبسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.







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