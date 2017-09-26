الهلال يقترب من حلم الآسيوية ويسحق بيروزي برباعية

المواطن ـ محمد سلام

وضع نادي الهلال قدمه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة عام 2017، بعد أن اكتسح منافسه بيروزي الإيراني برباعية نظيفة، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت بداية المباراة سيطرة هلالية كبيرة على وسط الملعب، وتعددت هجمات الهلال حتى استطاع عمر خريبين من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0.

مع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية.

وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :