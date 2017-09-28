عاجل.. تشكيلة الاتحاد أمام التعاون في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

استقر المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، على تشكيلته التي ستخوض مباراة الليلة أمام مضيفه التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الاتحاد اللقاء بتشكيلة تضم: “فواز القرني – عدنان فلاتة – بدر النخلي – عمار الدحيم – طارق عبدالله – فهد الأنصاري – خالد السميري – فيلانويفا – ربيع سفياني – محمود كهربا – أحمد العكايشي.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي: “عساف القرني، ياسين حمزة، عوض خريص، زياد المولد، عمار النجار، محمد قاسم، عمر المزيعل”.

ويتسلح التعاون خلال المباراة بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوزه الثاني بالدوري، حيث لعب 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل مرتين وخسر مباراة، ويملك في جعبته 5 نقاط يحتل بها المركز التاسع.

ولم يستطع التعاون الفوز في آخر 3 مباريات على التوالي حيث خسر في الجولة الثانية أمام الهلال، ثم تعادل مع الفيحاء والرائد على التوالي، ويأمل اليوم في تحقيق فوزه الثاني بالبطولة التي يحمل لقبها الهلال.

ويدخل الاتحاد المباراة في حالة يُرثى لها، حيث لعب عميد الأندية السعودية 4 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مواجهتين، ويقبع بالمركز العاشر برصيد 4 نقاط.







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