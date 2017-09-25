عاجل .. رئاسة الإستخبارات تفتح باب القبول

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أعلنت رئاسة الإستخبارات العامة عن بدء عملية الاستقطاب لعام 1439هـ على وظائف العسكريين (الأفراد) على الرتب التالية (جندي، جندي أول، عريف).

وأشارت إلى أن التوظيف متاح فقط لخريجي معهد الإدارة العامة، الكلية التقنية، معهد التدريب المهني العسكري، الشهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية).

وبينت أن التقديم سوف يكون لمدة 5 أيام اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1439/1/11هـ، الساعة 10صباحًا إلى يوم الخميس الموافق 1439/1/15هـ الساعة 3 عصرًا.

وتنشر “المواطن” شروط القبول بالضغط على الرابط هنا







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