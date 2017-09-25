عاجل .. صحة عسير تحقق في وفاة مسن بمجمع طبي خاص

المواطن - سعيد مشهور - أبها

فتحت صحة عسير تحقيقًا فوريًّا في وفاة مسن قبل وصوله إلى مستشفى محايل العام، قادمًا من أحد المراكز الخاصة مرتديًا زي العمليات الجراحية، بالرغم من أن المركز غير مصرح له بإجراء عمليات.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه قد حضرت حالة وفاة إلى مستشفى محايل العام لمسن تم نقله من أحد المجمعات الطبية الخاصة في المحافظة عبر سيارة إسعاف تابعة للمجمع الطبي.

وأضاف أنه بعد الكشف عليه من قبل أطباء طوارئ مستشفى محايل العام، اتضح أن المسن قد فارق الحياة- رحمه الله- قبل وصوله لمستشفى محايل.

ولفت إلى أنه نظرًا لأن المتوفى كان يرتدي الزي المخصص للعمليات الجراحية في المجمع الطبي الخاص الذي أُحضر منه، والذي هو غير مسموح له بإجراء أي عمليات جراحية، فقد صدر توجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد بن علي الهبدان، للجهات المختصة في صحة عسير، بفتح تحقيق فوري ومراجعة ملف المريض؛ ومن ثم عرض ذلك على الهيئة الطبية الشرعة والإدارات المعنية بالمديرية؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تنتهي إليه نتائج التحقيقات.







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