عاجل .. طيران ناس يعلن أن جميع رحلاته الداخلية مجاناً للمسافرين في اليوم الوطني

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، عن مفاجأته الكبيرة للاحتفال باليوم الوطني مع ضيوفه المسافرين، حيث أعلن طيران ناس أن جميع المسافرين على رحلاته الداخلية في اليوم الوطني 23 سبتمبر ستكون رحلاتهم مجانية، وذلك عبر استعادة المبالغ التي دفعوها للحجز عبر قسائم سفر لنفس قيمة حجوزاتهم.

حيث سيقوم طيران ناس بإرجاع قيمة تذاكر السفر للمسافرين باليوم الوطني 23 سبتمبر 2017م على الرحلات الداخلية على شكل قسائم سفر بنفس قيمة الحجز والتي ستكون صالحة للاستخدام حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م، حيث سيتمكن المسافرون من استخدامها على جميع الرحلات الداخلية والدولية وعلى جميع الدرجات الاقتصادية والأعمال، ويستثنى منها رحلات الرمز المشترك.

وللاستفادة من القسائم المجانية، يمكن للحاصلين عليها الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com والدفع من خلال إدخال رقم القسيمة المجانية عند خطوة الدفع، أو بالتواصل مع مركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة.

وأضاف طيران ناس أنه سيتم إرسال القسائم المجانية خلال أسبوع للمسافرين على الرحلات الداخلية باليوم الوطني عبر البريد الإلكتروني للمسافر الموضح في سجل الحجز وذلك للذين قاموا بإجراء حجوزاتهم عبر الموقع الإلكتروني أو مركز الحجز أو تطبيق الهواتف الذكية، أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بعمل حجوزاتهم عبر وكالات السفر فيجب عليهم التواصل مع مركز الاتصال بطيران ناس للاستفادة من القسيمة المجانية.

وبمناسبة إعلان طيران ناس رحلاته المجانية، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة ناس:” يسعدنا في طيران ناس أن نكون أحد المساهمين في فرحة الوطن باليوم الوطني السابع والثمانين، وأن نقدّم لضيوفنا المسافرين معنا في اليوم الوطني هدية بهذه المناسبة الغالية علينا جميعًا. وسيستمر طيران ناس بعلاقته المميزة مع ضيوفه المسافرين وتحقيق ما يرغبونه دومًا ليكون طيران ناس خيارهم الأول دائمًا للسفر”.

وأضاف المهنا: “يعتبر هذا العرض المجاني هو ثاني عروض طيران ناس بمناسبة اليوم الوطني، حيث أعلنّا قبل عدة أيام عن تخفيض رحلاتنا الداخلية لتبدأ من 87 ريال خلال شهري نوفمبر وديسمبر لهذا العام 2017م، وذلك خلال فترة الحجز من 19 إلى 22 سبتمبر 2017م”.







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