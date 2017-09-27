عاجل.. كريم لـ”المواطن”: الكباتن من النساء لن يتم استخدامها إلا مع السيدات والأطفال فقط

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكّد مرتضى العلوي (مدير العلاقات العامة بشركة كريم) أن الشركة مستعدة لاستقبال وتسجيل السيدات كـ”كباتن” في المنصة.

وأشار العلوي في تصريح لـ”المواطن” أن الكباتن من النساء لن يتم استخدامها إلا مع النساء والاطفال فقط ولن يسمح للرجال بطلب كابتن من النساء، وهذا ما هو معمول به في تجربتنا العظيمة بالإمارات ومصر.

مبيناً في الوقت نفسه ان الشركة ستعمل دائما بأن تكون المنصة الموثوقة والمريحة للكباتن من السيدات كما هو اليوم بالنسبة للكباتن، بالإضافة إلى العملاء، لدينا متسع من الوقت لتنفيذ الآليات اللازمة لضمان عدم الإخلال بهذه الشروط.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبدالله إلياس الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكريم السعودية قدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد الأمر السامي الذي صدر مساء أمس بالسماح بالسيدات بقيادة السيارة.

كما قدم الدكتور عبدالله تهانيه للسيدات السعوديات ولجميع الشعب السعودي على القرار التاريخي والحكيم في مرحلة نشهد فيها تحولات نحو المستقبل بناء على رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد الشريك المؤسس لكريم بأن الشركة جاهزة فوراً لتسجيل النساء للعمل ككباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، منوهاً بأن انضمام النساء لفريقنا من الكباتن سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.

وقد تمّ إطلاق شركة كريم في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نموًا تخطى 30% شهريًا، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية. ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة “كريم” الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من الكباتن.







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