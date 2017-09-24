عاجل .. مسعود برزاني يستبق الاستفتاء: الشراكة مع بغداد انتهت

المواطن - وكالات

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن الشراكة بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق قد انتهت.

وأوضح في مؤتمر صحافي يعقد الآن في أربيل أن إغلاق كل من إيران وتركيا لحدودهما مع إقليم كردستان ليس في مصلحة الجميع.

وأفاد برزاني بأن الاستفتاء سيتم في موعده غدًا لتحديد مصير الإقليم.

وقال برزاني: لا نتوقع أي نزاع مسلح مع بغداد مضيفًا، نريد أن نكون جيرانًا جيدين لبغداد.

وكان برلمان إقليم كردستان قد حدد يوم الغد موعدًا لإجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق بشكل كامل وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات عراقية وإقليمية ودولية.







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