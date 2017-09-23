عاجل .. مفاجأة من طيران ناس لأعضاء برنامج ناسمايلز احتفاءً باليوم الوطني 87

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، عن ثالث عروضه الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني مع ضيوفه المسافرين، حيث أعلن طيران ناس أن الرحلات الداخلية ستكون مجانية خلال يومي 24 و25، وذلك فقط لأعضاء برنامج الولاء ناسمايلز، حيث سيستعيد أعضاء البرنامج خلال هذين اليومين المبالغ التي دفعوها للحجز عبر قسائم سفر لنفس قيمة حجوزاتهم.

وسيقوم طيران ناس بإرجاع قيمة تذاكر السفر لأعضاء برنامج ناسمايلز المسافرين في يومي 24 و25 سبتمبر 2017م على الرحلات الداخلية على شكل قسائم سفر بنفس قيمة الحجز، وستكون صالحة للاستخدام حتى 31 أكتوبر 2017م، حيث ستمكنهم من استخدامها على جميع الرحلات الداخلية والدولية وعلى جميع الدرجات الاقتصادية والأعمال، ويستثنى منها رحلات الرمز المشترك.

وسيتمكن أعضاء ناسمايلز من استخدام قسائم السفر المجانية للحجز من خلال الموقع الإلكتروني www.flynas.com، ومركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة.

وأضاف طيران ناس أنه سيتم إرسال القسائم المجانية خلال أسبوعين لأعضاء ناسمايلز على الرحلات الداخلية باليوم الوطني عبر البريد الإلكتروني المسجل في عضوية ناسمايلز.







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