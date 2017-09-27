عاجل .. موبايلي تعلن وصول iPhone 8 و iPhone 8 Plus السبت

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي اليوم عن تقديمها الجيل الجديد iPhone 8 و iPhone 8 Plus. ويستطيع العملاء الطلب المسبق للأجهزة عن طريق موقع موبايلي (هنا) ، كما ستتوفر الاجهزة في فروع موبايلي الرئيسية ابتداءً من الساعات الأولى لفجر يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017م.

ومن جهته قال محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي في موبايلي “تؤكد الشركة التزامها في تقديم أحدث الخدمات والمنتجات لمشتركيها، خاصة وأن موبايلي تتمتع بتغطية مميزة لخدمات الجيل الرابع، ومع طرح أجهزة iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone Xتواصل موبايلي ريادتها في تقديم الهواتف الذكية الأكثر تميزاً لمشتركيها.”

ويعتبر iPhone 8 & iPhone 8 Plus هما الجيل الجديد من أجهزة الآيفون والتي تتميز بتصميم من الزجاج والألومنيوم ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة: الرمادي والفضي والذهبي، وتم صنعه من أكثر انواع الزجاج متانة في مجال الأجهزة الذكية ،كما تم تزوده بشاشة من نوعRetina HD عالية الدقة وشريحة A11 Bionic ومصمم لتقديم تجربة مضافة رائعة. بالإضافة إلى أحدث الكاميرات، وتقنية الشحن اللاسلكي الجديدة.

ويتميز الجهازان بكاميرا مزدوجة 12 ميغا بيكسل مع خاصية وضعية التصوير والإضاءة الفنية (Portrait) إضافة تأثيرات إضاءة استديو رائعة مما يمكّن العملاء من التقاط صور مذهلة بتأثيرات عميقة عبر خمسة أنماط إضاءة مختلفة.

إضافة إلى ذلك سيكون جهاز iPhone X مستقبل الأجهزة الذكية متاحاً للطلب المسبق في موبايلي بتاريخ 27 أكتوبر 2017م.

ويتميز الجهاز بتصميم زجاجي بالكامل مع الفولاذ المقاوم للصداً، وشاشة 5.8 إنش SUPER Retina ، وشريحة A11 Bionic، و شحن لاسلكي وكاميرا خلفية محسنة تتمتع بتثبيت مزدوج للصورة، بالإضافة إلى ميزة التعرف على الوجه عبر كاميرا TrueDepth الجديدة.

وأوضحت موبايلي أنه يمكن للمشتركين الإطلاع على كافة تفاصيل الأسعار يمكن زيارة الرابط التالي (هنا) أو الرابط التالي ( هنا )، هذا وأتاحت الشركة للمشتركين في وقت سابق من الأسبوع الحجز المسبق للأجهزة عن طريق موقع موبايلي الرسمي.







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