هنا أسماء المقبولين مبدئيًّا على وظائف قوات الأمن الدبلوماسي

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام بوزارة الداخلية/ إدارة القبول والتسجيل، عن نتائج المقبولين مبدئيًّا لمن سبق لهم التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للوظائف العسكرية (جندي)، داعية جميع المتقدمين الاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة بمقرها (مدينة تدريب الأمن العام بمدينة الرياض- مقابل كلية الملك فهد الأمنية- طريق خريص، وذلك حسب الموعد المحدد لكل متقدم في “نتيجة القبول”؛ وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

وبينت أن على المقبولين مبدئيًّا ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية:

أصل الهوية الوطنية وصورة منها.

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة طبق الأصل.

صورة من اختبار القدرات.

عدد (5) صور شخصية ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

ملف علاقي أخضر ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

الحضور بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (4).

نموذج موعد المقابلة الشخصية.

ولمعرفة نتائج المقبولين مبدئيًّا، اضغط (هنا)







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