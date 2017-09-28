عاجل.. وزير الداخلية: قرار قيادة المرأة تاريخي وجاهزون لتطبيق النظام

المواطن - وليد الفهمي - جدة .

أكد وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وقالت وزارة الداخلية في عدة تغريدات لسمو وزير الداخلية إن “رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

وأضاف وزير الداخلية أن “قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث”.







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