عادل الجبير يلقن وزير خارجية قطر درسًا دبلوماسيًا

المواطن - سعد البحيري

هدوء وذكاء عادل الجبير وفطنته في التعامل مع المواقف المفاجئة فضلًا عن درايته وحنكته بالقضايا التاريخية والحالية في المنطقة تجعل منه الدبلوماسي الناجح الذي يمثل المملكة وسياستها الخارجية بكل وضوح.

في مقطع فيديو متداول لقن عادل الجبير وزير خارجية قطر درسًا في الدبلوماسية لكن بهدوء وبالرغم من ذلك كانت اللطمة موجعة حيث وثقتها كاميرات المصورين حول العالم.

المكان فندق “بالاس” في نيويورك، والزمان يوم من أيام التاريخ التي ستشهد على خيانة قطر للأمة العربية والعالم الإسلامي، يوعز وزير خارجية تركيا إلى نظيره القطري بالسلام على عادل الجبير الذي تصادف وقوفه بجواره وما أن مد وزير خارجية قطر يده للسلام على الجبير إلا وكان رد الجبير حاسمًا.

لم يرفع الجبير يده عن الأخرى وظل ثابتًا ورمق وزير خارجية قطر بنظرة كلها احتقار وإهانة ثم استدار لاستكمال اللقطات التذكارية.

تصرف الجبير أثار إعجاب الكثير من المغردين الذين أكدوا أن هذا التصرف هو ما يجب أن تلقاه قطر التي ارتمت في حضن الملالي وتنفذ أجندتهم بالوكالة في المنطقة.

يذكر أن عادل الجبير شارك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 72، أمس في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا، بحضور وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى.







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