عادل عزت عن استقبال الملك: امتداد للرعاية الكريمة للشباب

المواطن - جدة

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم لأبنائه لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المتأهل إلى كأس العالم 2018م ، وتوجيهاته الكريمة والتكريم السخي تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع، معربًا عن امتنانه وتقديره باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي للحفاوة البالغة التي وجدوها من خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن الاستقبال والتكريم اللذين حظي بهما إنما يأتيان امتدادًا للرعاية الكريمة التي يحظى بها شباب ورياضيو الوطن من القيادة الرشيدة، مبينًا أن هذا الدعم والاهتمام سيكونان الحافز الأكبر لتقديم أفضل النتائج خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم.

وأفاد عادل عزت بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين لأفراد المنتخب بما حوت من توجيهات كريمة، ستكون بمثابة خارطة طريق للمنتخب في مشواره نحو كأس العالم، لافتًا إلى أن الجميع لمس حرصه -حفظه الله- على ظهور المنتخب بالمظهر المشرف الذي يعكس قيمة المملكة ومكانتها الدولية.

وقال: “ليس مستغربًا أن يحظى المنتخب الوطني بهذه الرعاية الكريمة، فالاستقبال الحافل والتكريم السخي اللذان وجدهما أفراد المنتخب إنما يأتيان امتدادًا للرعاية والاهتمام اللذين تجدهما الرياضة السعودية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهو ما عزز لدينا الإصرار بتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي تحققها المملكة في أكثر من مجال”، مضيفاً أن التوجيهات السديدة التي سمعناها من الملك سلمان بن عبد العزيز ستكون دافعًا لنا لمضاعفة الجهد لتقديم كل ما يمكن تقديمه للظهور بالمستوى المشرف، وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشاركتنا المقبلة، وهو ما لمسته بوضوح لدى كافة أفراد المنتخب”.







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