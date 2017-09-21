عادل عزت يُعلن وديات الأخضر القادمة ويكشف سبب اختيار باوزا ورحيل مارفيك

المواطن ـ محمد سلام

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أن المنتخب السعودي سيخوض مباراتين وديتين في شهر أكتوبر المقبل أمام منتخبي جامايكا وغانا، ضمن تحضيراته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وعقد عادل عزت اليوم الخميس مؤتمرًا صحافيا بمناسبة توقيع العقد مع المدرب الأرجنتيني باوزا، والذي سيتولى تدريب المنتخب السعودي حتى عام 2019، خلفا للمدرب الهولندي مارفيك.

وأوضح عادل عزت في تصريحاته أن عدم تواجد مارفيك بشكل مستمر في السعودية جعل اتحاد الكرة يبحث عن مدرب آخر، من المدرسة اللاتينية التي يرى أنها الأنسب للكرة السعودية، وأضاف: “سنعقد عدة اجتماعات مع باوزا بشأن التحضيرات، ستكون على أعلى مستوى وبشكل غير مسبوق”.

وتابع: “بعد صافرة مباراة اليابان بدأنا جديا بالإعداد للمونديال بمدير المنتخب ثم المدرب.. سيتم خوض أول مباراة ودية مع المنتخب أمام جامايكا يوم ٧ أكتوبر وغانا يوم ١٠ أكتوبر ، وسيكون هنالك مباريات أخرى للمنتخب تحضيرا لكأس العالم”.

وأنهى رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بقوله: “خلال الأسابيع القادمه سوف يتم إعلان كافة التفاصيل بما يخص المنتخب، ووجود ماجد عبدالله كاسم وتاريخ سيضيف الكثير للاعبي المنتخب السعودي في المونديال المقبل”.







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