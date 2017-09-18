عارف مُمتدحًا تركي آل الشيخ: الرجل المناسب في المكان المناسب وقراراته تاريخية

المواطن ـ محمد سلام

أشاد مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، جمال عارف، بقرار رئيس هيئة الرياضة بتحويل ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد الدور الفاعل لهيئة الرياضة من خلال قراراتها التاريخية.

وقال الناقد الرياضي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “قرار تحويل التجاوزات المالية في نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق يجسد الدور الفاعل لهيئة الرياضة من خلال قراراتها التاريخية.. هذا الكلام”.

وأضاف: “بحت أصواتنا ونحن نطالب بالجمعيات العمومية وتقرير مالي للأندية وفتح ملفاتها وغيرها من القرارات التاريخية.. كل هذا حدث مع الأستاذ تركي آل الشيخ”.

وحول القرارات الكثيرة التي اتخذتها هيئة الرياضة في الأيام الماضية، للمضي قُدمًا بالرياضة السعودية في الفترة المقبلة، ذكر الكاتب الرياضي: “من كثرة القرارات المفرحة التي استقبلها الوسط الرياضي أصبحنا لا نعرف نصفق لهذا القرار أو ذاك. شكرًا للرجل الذي أشعل قناديل الفرح في الشارع الرياضي”.

وأنهى عارف تغريداته بقوله: “الشكر لله أولاً ثم لقيادتنا الرشيدة التي اختارت الأستاذ تركي آل الشيخ على رأس الهرم الرياضي.. الرجل المناسب في المكان المناسب”.







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