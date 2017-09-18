عبدالله آل ثاني: الصمت على الأزمة القطرية خذلان لوطننا

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أن الصمت على الأزمة القطرية خذلان لوطننا وأهلنا، بحسب تصريحات إلى “العربية”.

وكتب الشيخ عبدالله آل ثاني، في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إلى أهلي من أبناء الأسرة والأعيان ورجال الأعمال وكافة أبناء الشعب القطري. دعوة للاجتماع لنكون رسلًا للحكمة والسلام، ودعاة لتأليف القلوب”.

ومساء اليوم الأحد، دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أسرته وعقلاء قطر إلى اجتماع لبحث تفاصيل الأزمة، خاصة وأنها تمضي إلى الأسوأ، كما يدفع التحريض المباشر من جانب نظام تميم بن حمد في قطر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الآخرين المنطقة إلى مصير لا تريد أي دولة الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب وضياع المقدرات.

وأكد آل ثاني، في بيان له، أنه يدعو الحكماء والعقلاء من أسرة آل ثاني وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني لبحث كل ما يخص الأزمة وما يمكن عمله لعودة الأمور إلى نصابها وتقوية اللحمة الخليجية.

وشدد على أنه لا يفعل ذلك ادعاءً أو استعراضًا، بل متفائل عندما رأى ما تيسر له من خدمة أهله وتسهيل أمورهم ووجد الأبواب مشرعة، خاصةً وأنه وجد حرصًا من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلامة قطر وأهلها، وواجب الأسرة عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :