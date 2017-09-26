عربة الأحوال المدنية تقدم خدماتها للنساء في بقيق

المواطن - بقيق

أعلنت الأحوال المدنية عن زيارة العربة المتنقلة لمحافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، وذلك لتقديم خدماتها للنساء بداية من يوم الأحد الموافق 18 من شهر محرم الحالي.

وتأتي هذه الزيارة المقبلة للعربة المتنقلة ضمن سلسلة الزيارات المنسقة التي تقوم بها في عددٍ من محافظات ومدن المملكة.

ويبدأ استقبال الطلبات من قبل أولياء أمور النساء بداية من غداً (الأربعاء) في مبنى المحافظة، على أن يتم تحديد مواعيد زيارة المراجعات فور تسليم كافة متطلبات المراجعة.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز الناصر أن زيارة العربة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المجدولة التي تقوم بها في المحافظات والقرى التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، وسط متابعة وحرص كبيرين من قبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبد الله العبد الوهاب.

وتابع أن الأحوال المدنية حريصة على استمرار عمل العربة على هذه الوتيرة كي يستفيد المواطنون والمواطنات من أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتميز بها الأحوال المدنية، والتي تهدف لخدمتهم عبر أكثر الطرق سرعة وسهولة”.







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