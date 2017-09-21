عرض Hologram في فعالية صندوق اليوم الوطني

المواطن - الرياض

ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـسابع والثمانين، تقيم الهيئة العامة للترفيه فعالية بعنوان “صندوق اليوم الوطني” والتي ستقام بالتزامن في كل من الرياض وجدة والدمام يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر.

وتشمل الفعالية عرض الوسائط المتعددة (Hologram) الذي يستمر لـمدة 8 دقائق، ويصاحب ذلك عد تنازلي بساعة إلكترونية قبل افتتاحه، ليكشف عن مفاجأة غير متوقعة للجمهور تحدث لأول مرة في العالم العربي.

ومن جهة أخرى سيشهد الوقت المنتظر لافتتاح الصندوق، فعاليات متعددة يستمتع بها الجمهور لـ 60 دقيقة قبل بدء العرض الرئيسي.

وسيتمكن الجمهور من المشاركة في هذه الفعالية التي ستقام في حديقة مكتبة الملك فهد في الرياض، وممشى شارع فلسطين في كورنيش جدة، والواجهة البحرية في الدمام من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل.

هذا وقد أصدرت الهيئة دليلاً تعريفياً خاصًا يتضمن جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :