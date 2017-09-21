عسيري لجماهير الأهلي: لا أعلم سبب استبعادي.. أنا جاهز وتحت الخدمة

المواطن ـ محمد سلام

رد مهاجم النادي الأهلي، مهند عسيري، على تساؤلات الجماهير التي تصل إليه بخصوص غيابه عن تشكيلة فريقه الأساسية منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وأكد مهند عسيري أنه لا يعلم سبب استبعاده من المشاركة في المباريات، مشددًا على أنه لا يعاني من أية إصابة، وأنه جاهز للمشاركة مع الأهلي في أي وقت.

وقال عسيري من خلال حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”: “وصلتني استفسارات وأسئلة كثيرة على وضعي في الفريق، لا أعلم سبب استبعادي، هل هو إداري أو فني، لأن أغلب الأسئلة تقول أنت مصاب ولا لا.. الحمدلله جاهز وتحت الخدمة.. للتوضيح فقط”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :