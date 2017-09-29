عضو الشورى زهير الحارثي: الملف السوري في مباحثات الملك سلمان في روسيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قبل أيام من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لروسيا، والتي جاءت بعد دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين منذ عدة أشهر، ارتفعت الآمال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق تقدم في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي هذا السياق، تحدث زهير الحارثي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، وأكد أن المحادثات المتوقعة بين الملك سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستلمس سوريا بشكل رئيسي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التقارب بين البلدين حول هذه القضية.

وأضاف خلال حديثه للوكالة الروسية: “أتوقع أن يكون التقارب والتفاهم المتبادل كبيرًا، وأفترض أن القضية السورية ستكون أهم موضوع للمناقشة بين الزعيمين”.

ولفت الحارثي إلى أن هذا التقارب يظهر جليًا في آليات حل النزاع السوري، في الوقت الذي ينظر إلى موسكو والرياض على أنهما اللاعبان الرائدان في هذه العملية منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى “أن الروس يختلفون عن غيرهم ويحافظون على وعودهم، وتعتقد السعودية أن وجود روسيا مهم لتحقيق توازن القوى في المنطقة”.

وتوقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى خلال حديثه لوكالة الأنباء الروسية الشهيرة، أن الزيارة ستشهد توقيع الدولتين على اتفاقيات في العديد من المجالات إلى جانب قطاع الدفاع.

يذكر أن وكالة الأنباء الروسية، كانت قد أكدت وفقًا لمصادرها، أن الملك سلمان سيزور موسكو في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر لعقد اجتماع مع بوتين والتوقيع على عدد من الوثائق، كما أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في 21 سبتمبر أن الاستعدادات الخاصة بالزيارة تجري على قدم وساق.

إقرأ ايضا :