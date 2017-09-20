عضو شرف النصر يهاجم لجنة الرقابة على المنشطات بسبب قضية علاء الكويكبي

المواطن ـ محمد سلام

وجه عضو شرف نادي النصر، الأمير وليد بن بدر بن سعود، انتقادات حادة إلى اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات؛ بسبب موقفها في قضية لاعب الوحدة السابق علاء الكويكبي، مؤكدًا أن موقف اللجنة غير مقبول، وكان من المفترض مطالبتهم برفع الإيقاف عن الكويكبي حال إغلاق المعمل.

وقال عضو شرف النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “كان المفترض بعد إغلاق المعمل لاكتشاف قصور أدائه ومعداته المطالبة برفع الإيقـاف عن لاعبينا من المعنيّين والسعي لتبرئتهم”.

وأضاف الشرفي النصراوي: “لا ولن يُقبل تحجّج الّلجنة بتغيير الأمانة والمفترض مطالبتهم برفع الإيقاف حال إغلاق المعمل لو حرصوا على لاعبينا فعلاً. ولكن..!”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قد أصدرت بياناً لتوضيح قضية اللاعب علاء الكويكبي، بعدما حصل على دليل براءته من تهمة المنشطات التي تم إدانته فيها، عندما أجرى الفحص الطبي بتاريخ 14-1-2010.

وأكد الكويكبي أنه حصل على البراءة من تهمة المنشطات، بعد 7 سنوات من إيقافه، وقال لاعب الوحدة السابق، إنه حصل على حكم البراءة بعدما تم الاستئناف على التهمة من قبل المختبر الماليزي، حيث كانت تضم مجموعته في المنشطات 6 لاعبين حول العالم.

وكانت لجنة المنشطات السعودية، قد أوقفت الكويكبي في وقت سابق بعد ثبوت إيجابية العينة الأولي والثانية من طرف المختبر الماليزي، وسبق للكويكبي اللعب لصالح نادي الوحدة، والشباب والنصر، وحقق العديد من الإنجازات قبل إيقافه بسبب المنشطات، التي ثبتت مؤخراً براءته منها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :